Signe Riisalo: Eesti elanike vaimne tervis ei ole hea

«Olen tänulik võimaluse eest, et me saime sedavõrd mataapse vaimse tervise uuringu läbi viia. Eestis ei ole enne nii suurt valimit olnud,» lausus Riisalo. «Eesti elanikkonna vaimse tervise olukord ei ole hea. Me oleme üsna võrreldavad teiste riikidega,» ohkas ta.

Tema sõnul on paljud inimesed viimastel aastatel öelnud, et Covid-19 tõi suured mured. Riisalo sõnul tõi Covid-19 need mured lihtsalt teravalt esile. Talvised kõrged energiahinnad, sõda Ukrainas, inflatsioon – kõik need faktorid tekitavad inimestes ärevust.