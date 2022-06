Yana Toom pakub Kremli ööbikutele õigusabi. Mida kostab Keskerakond?

Tänane Postimees kirjutas, et eurosaadik Yana Toom (KE) oma bürooga võitleb Kremli-meelse provokaatori, Eestist välja saadetud Ramil Usmanovi eest, kuivõrd tema väljasaatmisega seotud asjaolud olevat ebaseaduslikud.

«Me lööme kõik uksed kasvõi rusikaga lahti: kirjutame Euroopa Komisjonile, ombudsmanile, kuhu iganes. See tuleb lõpetada – nii ei tohi inimesi kohelda! Te võite karta või mitte, kuid seadust tuleb järgida, see on kirja pandud kõikide jaoks,» ütles Toom.