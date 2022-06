Taani televisioon leidis Narvast tuliseid Putini toetajaid

Taanlaste TV2 teeb oma vaatajatele kiire sissejuhatuse, öeldes, et Eesti peaminister viibib parasjagu Madridis NATO tippkohtumisel ning soovib Eestisse NATO vägesid juurde. Eestimaa kaardil näidatakse piirilinna Narvat ja sellest teisel pool piiri suurt Venemaad.

Lisatakse, et Narva jõgi kulgeb loomuliku piirina Eesti ja Venemaa vahel, ja kuigi Taani ajakirjanikud on NATO territooriumil, siis räägib Narvas 95 protsenti linnakodanikest vene keelt. Taani ajakirjanikud märgivad, et siinsed elanikud olevat lojaalsed Venemaale.