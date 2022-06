President Karis: NATO vihmavari saab laiem kui kunagi varem

«Täna Madridis alanud NATO tippkohtumise otsused näitavad NATO liitlaste tugevat ühtsust, hoolimata sellest, et seda on tahetud väljast lõhkuda. NATO liidrid näitasid Madridis otsustavust ja kasvatasid alliansi võimekust kaitsta iga jalatäit NATO riikide maad,» märkis Karis.

«Tänu tippkohtumisel vastu võetud otsustele suurendada liitlasvägede kohalolu on Eesti julgeolek muutunud veelgi tugevamaks. See on meile eluliselt tähtis. Peame nüüd alustama koostöös liitlastega diviisisuuruse üksuse ja selle juhtimisstruktuuri arendamist, mis kaitseb Eestit konflikti korral,» sõnas president, lisades, et tal on plaanis kõnelda peaministri ja valitsuse liikmetega niipea kui nad tippkohtumiselt Eestisse naasevad.

«Eesti on tänulik Ühendkuningriigile, Prantsusmaale, Taanile, Islandile ja kõigile teistele liitlastele, kes panustavad juba praegu oluliselt Eesti julgeolekusse. Eesti on valmis võtma vastu täiendavaid liitlasvägesid nii maal, merel kui ka õhus,» tõdes Karis. «Peame ära tegema ka oma kodutöö, et luua liitlaste kaitseväelastele tingimused tõhusaks väljaõppeks ja nende relvastuse ja varustuse ettepaigutamiseks.»

Karise sõnul on Euroopa julgeolekule endiselt suurimaks ohuks Venemaa. «Sellepärast ei saa Venemaa olla osa Euroopa julgeolekuarhitektuurist enne, kui ta lõpetab sõja Ukraina riigi ja inimeste vastu, lõpetab küberrünnakud ning katsed ära võtta oma naabritelt nende iseseisvat otsustusõigust oma tuleviku üle,» selgitas ta.

«Üks on kindel: NATO liitlased on kaitstud ja jäävad kaitstuks. Ja liitlased on otsustanud teha rohkem, et aidata Ukrainat võitluses Venemaaga, keda NATO peab suurimaks ohuks Euroopale,» sõnas Karis, lisades siiski, et Ukrainale on endiselt vaja kiiresti saata täiendavat relvastust ja varustust, samuti aidata väljaõppega.