Nõmme ajaloolised tenniseväljakud on taas avatud

Forus Grupi omanik ja olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa ütles, et elujõulistest klubidest kujunevad sageli ka teatud mõttes piirkonna tõmbekeskused. «Klubielu on siin tihedalt nõmmekatega seotud ja saame selle kogukonna tekkimist oma silmaga näha ja sellele kaasa aidata.»

Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri tõi välja, et samal kinnistul on kunagi asunud ka linna paraadplats. «Nõmme tennisklubi põhikiri registreeriti juba 17. juuli 1929. aastal, kuid väljakud rajati alles kolmekümnendate lõpus. Veel 1934. aasta Nõmme lll laulupäeval koguneti siinsel platsil,» lisas Kuri. «Linnaliikluse ja keskkonna seisukohast on eriti oluline, et spordirajatised asuksid kodu lähedal. Siia Hiiule saab õnneks mugavalt nii rongi kui bussiga ja kiirelt ka rattaga või jalgsi.»