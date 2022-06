Taavi Aas: Kaja Kallas tegutseb buldooserpeaministrina

«Regionaalpoliitika Reformierakonda ei huvita,» arvas Aas. «Mine ja tee reformierakondlastele selgeks, et meie riigi julgeolek algab tugevatest elujõulistest küladest. Ja tähtis on, et lisaks Harjumaale õitseks elu ka mujal regioonides. Lootusetu.»

Ta sõnas, et Kaja Kallas (RE) ei näi aru saavat, millise riigi peaminister ta on. «Eesti pole Šveits ega Rootsi. Eesti suhteline vaesus on OECD ja EL standardite järgi endiselt suur – ligi viiendik Eesti elanikest elab vaesusriskis. OECD on toonud välja, et toetused on kõige pakilisemad just Ida-Euroopas ja Balti riikides, kus toidule ja energiale tehtud kulutused moodustasid olulise osa vaesemate leibkondade kogusummast.