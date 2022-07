Töö asukoht on eelistatult Tallinn ja töötasu on 2700 eurot bruto. «Varjumise nõuniku ülesanne on üles ehitada valdkond, millega pole mitukümmend aastat tegeletud, ning seda tuleb teha väga kiiresti. Palgatase on päästeameti tippeksperdi palgatase, rahastus tuleb kevadel vastu võetud lisaeelarvest,» selgitas päästeameti hädaolukorraks valmisoleku osakonna juht Tuuli Räim.