Jüri Ratas: valitsuse otsus on rumal ja väga pahatahtlik

Ta lisas, et praegu kasutuses olevad Ida- ja Lääne-Tallinna Keskhaigla hooned on vanad ja amortiseerunud ega vasta tänapäeva vajadustele. «Kaasaegne Tallinna haigla meditsiinilinnak tähendaks kindlasti kõigile Eestimaa inimestele kvaliteetsemat arstiabi nii igapäevaselt kui ka kriisioludes.»

«Oleme aastaid töötanud selle nimel, et meil oleks võimalik rajada ootustele vastav nüüdisaegne ravikeskkond. Minu hinnangul on selle ära jätmine rumal ja väga pahatahtlik otsus. See oleks midagi sarnast, kui me hakkaks lammutama Tartu Ülikooli Kliinikumi, mis ilmselgelt ei tuleks meile kellelegi pähe. Seetõttu on tänane valitsuse otsus veelgi uskumatum.»