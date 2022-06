Zelenskõi sõnul kasutavad vaenlased Donetskis ja Luhanskis kõiki relvavarusid

«Olukord Donbassis on jätkuvalt kõige karmim. Üliraske. Okupantide tuleeelis on endiselt väga märgatav – nad on juba lihtsalt kõik oma reservidest välja kaevanud, et meid tabada. Luhanski oblastis, Donetski oblastis. Olen tänulik kõigile, kes sellistes tingimustes meie kodumaad kaitsevad. See on tõeline kangelaslikkus,» rääkis riigipea.