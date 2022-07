Zelenskõi: Ukraina Euroopa integratsiooni ei saa peatada

Presidendi sõnul on kõigi riigi esindajate ülesanne täita võimalikult kiiresti kõik tingimused, et valmistuda läbirääkimiste alustamiseks Ukraina Euroopa Liidu (EL) liikmelisuse üle.

«Meie prioriteet – ja see saab olema kõigi riigi esindajate ülesanne – tuleb teha kõik võimalikult kiiresti, et valmistuda liikmelisuse üle läbirääkimiste alustamiseks. Ametnikud, saadikud, diplomaadid – kõik peavad selle teemaga 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas töötama. Muide, homme on sellel teemal uudiseid. Ukraina eurointegratsiooni ei saa peatada,» rääkis riigipea.

Euroopa Liidu (EL) liidrid leppisid nädalapäevad tagasi kokku Ukrainale ja Moldovale kandidaadistaatuse andmises, teatas Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel.

«Ajalooline hetk. Tänane päev tähistab otsustavat sammu teie teel Euroopa Liidu poole,» kirjutas Michel Brüsseli tippkohtumise ajal suhtlusvõrgustikus Twitter.

Ukraina esitas EL-i liikmeks saamise taotluse vähem kui nädal pärast Venemaa sissetungi 24. veebruaril.

Zelenskõi on varem võrrelnud Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse andmist Ukrainale Džomolungma vallutamisega.

«Kujutage ette, et oleme vallutamas Everesti, jõudnud eelviimasesse punkti, kuid ei vaata isegi ringi, ei tõmba hinge ja juba räägime edasisest teest tippu – kui raske on viimase 1848 meetri ületamine. Kas me hetkega unustame ja devalveerime omaenda edu või ehk meenub esmalt, et oleme juba 7000 meetrit läbinud? Ärgem häbenegem oma saavutustest rääkida, me ei ole lühikese mälu ja alaväärsusega rahvas,» rääkis president eelmisel nädalal.

«Me ütleme, et Ukrainale anti EL-i kandidaadi staatus. Ütleme nii: Ukraina sai EL-i kandidaadi staatuse. Kas see langes meile taevast? Kas me pole läbi käinud ja teinud piisavalt? Täna keskendume EL-i nõuetele. Jah, see on tõsi. Aga kas see meid hirmutab? Ei! Sest enne seda täitsime edukalt sadu. Ärgem unustagem seda mitte kiitlemise, vaid usu tõttu, et me kindlasti läbime selle tee. Oleme ületanud 7000 meetrit! Seetõttu me ei peatu, vaid võtame oma Everesti,» innustas Zelenskõi.