Päästjad kustutasid suurte jõududega metsapõlengut Kehtna vallas

Neljapäeval kell 16.21 teatati häirekeskusesse, et Kehtna vallas Järvakandi alevikus tuleb metsa tagant palju tossu ja on näha sinist vinet. Kohale jõudnud päästjad tuvastasid, et põleb umbes kahe hektari suurune kuusenoorendik, kus olid tuld võtnud ka kännud, teatas Lääne päästekeskuse pressiesindaja BNS-ile.