VIDEO ⟩ Läänemetsa sõnul «suurt sigadust» tänastel läbirääkimistel ei arutatudki

Eile tabas sotsiaaldemokraate, kes on Tallinnas võimul, päris halb üllatus, et Tallinna haiglalt võeti raha ära vähemusvalitsuse poolt. Isamaal oli samuti päris palju ütlemist. Kas täna see pingeline olukord kuidagi leevenes?

Mina julgeks öelda, et tänane päev oli väga konstruktiivne. Mis puudutab alusharidust, siis arvan, et see lähenemine ja ühisosa leidmine oli meil täna üpriski suur. Suutsime ära sõnastada päris palju neid asju, millest seni oleme natukene erimeelel olnud.

Me kirjutame sinna sisse põhimõtted, millest lähtuma peab ja see põhimõte on see, mis viib sellise ühtsema ja ainult ühte tüüpi Eesti kooli poole. See on see põhimõte, millega kõik on nõus ja sinna juurde peame metoodikad kokku leppima kindlasti sügisel, kui hakkame seda kõike rakendama.