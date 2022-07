Tuhanded mehed ja poisid igast Eestimaa nurgast, kes on seda pidu kaua oodanud, kogunevad 2.–3. juulil Rakverre, et tantsida uusi, spetsiaalselt selleks peoks loodud meeste tantse. Kavas on nii pärimusepõhiseid kui ka tulevikku vaatavaid tantse.