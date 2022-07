VIDEO ⟩ Pentus-Rosimannus: andsime juba läbirääkimiste alguses teada, et suurprojektide rahastamise kohta tuleb otsus teha

Läbirääkimiste juurde tagasi tulles, siis ma saan aru, et õppekorraldusmeetodite üle, kuidas vene koole ära kaotada, suutsite need justkui koalitsioonilepingust välja lükata. Siis kui seadusarutelu läheb käima, et siis hakatakse vaatama, kuidas.

See kokkulepe ja üksmeel on, et tõesti, kui räägime metoodikatest, peab see igal juhul olema teaduspõhine. Tõenäoliselt on ka objektiivne olukord selline, kus erinevates Eesti piirkondades eestikeelsele haridusele üleminek nõuab ka erinevat lähenemist - linnades või piirkondades, kus on üksikud venekeelsed koolid veel säilinud, tahavad teistsugust lähenemist kui nendes piirkondades, kus praegu veel on venekeelne haridus valdav. Siin tuleb igale piirkonnale lähenedes konkreetne selle piirkonna ja nende koolide jaoks kõige mõistlikum lahendus leida.

Aga seda osa koalitsioonilepingusse kirja ei pandud? See tuleb hiljem, mis on põhiline Isamaa ja sotside n-ö vastasseis olnud?

Ma ei ütleks, et see on põhimõtteline vastasseis. No ei ole mõeldav, et me koalitsioonileppesse hakkame iga kooli kohta kirjutama konkreetset lahendust sisse. See ikkagi peab toimuma teaduspõhiselt ja ekspertidele tuginedes.

See otsus, et seadus võetakse vastu ja seaduses tõepoolest üleminek ette nähakse, see ise on märgiline ja see on asi, mis on kolmkümmend aastat olnud tegemata ja mida nüüd loodetavasti sündiv koalitsioon sisuliselt kaheksa kuuga ära teeb ja ka see, et ettevalmistus selleks üleminekuks ei lükku mitte kuskile aastate taha, vaid me alustame sellega sellest sügisest.