Merevägi tähistab laupäeval Lennusadamas taasloomise aastapäeva

«Mereväe päev annab hea võimaluse tutvustada linnarahvale mereväe tegevusi ja olemust, kuna mereväelased täidavad oma igapäevaseid ülesandeid merel ja paljuski ei ole see nähtav. Eesmärk ongi näidata, mida endast kujutab teenistus sõjalaeval kui ka teistes mereväe üksustes,» ütles mereväe ülema asetäitja mereväekapten Johan-Elias Seljamaa. «Kuna mereväe aastapäeva peetakse novembris on suvine aeg märksa meeldivam ja annab laiemad võimalused tutvuda väeliigiga. Palju tänu Eesti Meremuuseumile, et saame seda päeva koos Lennusadamas tähistada.»