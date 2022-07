Saed hakkasid undama mullu juuli esimestel päevadel ning peatänava remont võis alata. Nagu Eestis sageli juhtub, saabus vahepeal küll üllatuslikult talv ning 31. jaanuariks 2022 valmima pidanud tänava uuendamine seiskus – aselinnapea Tõnu Parbus ütleb, et see oli ilma tõttu tekkinud «tehnoloogiline paus». Viis kuud pärast esialgset tähtaega on lumi ammu kadunud, 3,675 miljonit eurot kulutatud ning valjude haamrikolksude saatel löövad töömehed peatänaval paika viimaseid tänavakivisid. Kas valminud on eskiisil kujutatud paradiis, kus kaharavõraliste õrnroheliste puude vahel promeneerivad lõõgastunud sammul kümned ja kümned jalakäijad? Ilu on vaataja silmades, kuid ütleksin, et ei midagi sellist.