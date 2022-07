Tartus uppus Anne kanalis 58-aastane mees

Kaldalt leiti märke alkoholitarbimisest. Päästjad hoiatavad, et suur osa suviseid raskete tagajärgedega veeõnnetusi on seotud liigse alkoholitarbimisega. Joobes ujuma minek on seega eluohtlik. Alkoholi tarvitanud inimene hindab oma võimeid üle, ei tunneta ohtu ning riskib vette minnes oma elu ja tervisega.