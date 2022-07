Edgar Savisaar Keskerakonnast: «isatapja partei» võib olla liialdus, uut isa asemele ei ole ju tulnud

«Üks minu sõber, kes ei ole küll keskerakondlane, tunnistas hiljuti, et nemad kutsuvad keskerakonda isatapjate parteiks. Võib olla oli see liialdus, seda enam, et uut isa ju asemele ei ole tulnud,» kirjutas Edgar Savisaar sotsiaalmeedias.

«Isa aga peaks olema, kuidas need lapsedki muidu siia ilma sünnivad. Nii et, kui isatapu partei, siis igal juhul ebaõnnestunud.»

Tema sõnul said parteikaaslased Kadri Simson, Jüri Ratas ja Mailis Reps igal juhul selle, mida nad soovisid. «Koraanis on öeldud: kui Allah tahab sind karistada, siis täidab ta sinu soovi,» lisas Savisaar.

Ta märkis, et jutte [tema tagandamise kohta parteijuhi kohalt] liigub erinevaid. «Justkui oleksid minu lahkumise asjas kõige pealt kokku leppinud Kadri Simson ja Remo Holsmer ning Keskerakonnale olevat lubatud viieks aastaks selle eest peaministri kohta. Nüüd on viis aastat läbi ja Keskerakonda ei olegi enam valitsuses,» nentis Savisaar.

Uuele valitsusele edastas Savisaar aga head soovid. «Nad võiksid millegi tubliga hakkama saada. Näiteks üle minna tasuta elektrile. Miks ka mitte. Tasuta ühistranspordi kohta arvati, et see on utoopia. Aga me tegime selle ära,» kirjutas veteranpoliitik.