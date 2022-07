Zelenskõi sõnul pole sissetungijate vägede võitmine kerge ülesanne

Presidendi sõnul pole olukord rindejoonel päevaga oluliselt muutunud. Vaenlane jätkab Sumõ oblasti piirialade, Harkivi linna ja Donbassi erinevate piirkondade terroriseerimist. Ukraina relvajõud reageerivad, surudes peale ja hävitades päevast päeva järjekindlalt okupantide pealetungipotentsiaali.

«Meil on vaja nad murda. See on raske ülesanne, see nõuab aega ja üliinimlikke jõupingutusi. Aga meil pole alternatiivi – see puudutab meie iseseisvust, meie tulevikku, kogu Ukraina rahva saatust,» rõhutas Zelenskõi.

Maosaarel heisati päeval taas Ukraina riigilipp. Väikesest Musta mere saarest sai Ukraina vastupanu sümbol sõja algul, kui Ukraina sõdurid vastasid ühemõtteliselt Vene sõjalaeva nõudmisele alla anda.

Ukraina ülesehituseks vajaminev summa ulatub 750 miljardi dollarini, ütles varem päeval peaminister Denõs Šmõhal. Valitsusjuht nõudis rahvusvaheliselt avalikkuselt, et tema sõjast laastatud kodumaa taastamiseks tuleb kasutada Venemaa konfiskeeritud vara.

Ukraina taastamise konverentsil Šveitsis kõnelnud Šmõhali sõnul on juba praegu hinnanguliselt vaja ülesehitustöödeks 750 miljardit dollarit.

«Me usume, et peamine taastamistööde allikas peaks olema Venemaa ja Vene oligarhide konfiskeeritud vara,» sõnas peaminister.

Venemaa president Vladimir Putin andis esmaspäeval kaitseminister Sergei Šoigule korralduse jätkata pärast kogu Luhanski oblasti hõivamist pealetungi Ukrainas.

«Sõjaväeüksused, sealhulgas ida- ja lääne grupeering peavad täitma oma ülesandeid vastavalt eelnevalt kinnitatud plaanidele,» ütles Putin Šoigule. «Loodan, et kõik jätkub samas suunas, nagu see toimus seni Luhanskis.»

Šoigu ütles nädalavahetusel Putinile, et Vene väed on saavutanud kontrolli kogu Luhanski oblasti üle, mis on Kremli jaoks suur võit rohkem kui neli kuud pärast seda, kui selle juht saatis väe Ukrainasse.

Ukraina relvajõud teatasid pühapäeval, et üksused taandusid riigi idaosas asuvast strateegilise tähtsusega Lõssõtšanski linnast pärast nädalaid kestnud ägedaid lahinguid pealetungivate Vene vägedega.

«Selleks, et säästa Ukraina kaitsjate elusid, võeti vastu otsus taanduda,» ütlesid relvajõud avalduses, lisades, et Vene vägedel on ülekaal nii elavjõus kui sõjatehnikas.

Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai ütles esmaspäeval, et Ukraina vägi taandus linnast vältimaks ümberpiiramist.