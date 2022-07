Biden lubas jätkata võitlust relvavägivallaga

Tulistamises sai viimastel andmetel surma kuus ja haavata 24 inimest, kellest mitu on kriitilises seisundis.

Biden lisas, et allkirjastas juuni lõpus esimesed olulised relvakontrolli meetmed üle aastakümnete, kuid teha on vaja veel väga palju tööd.

Politsei teavitas veidi hiljem, et kahtlustav on 22-aastane Robert E. Crimo III, kes on relvastatud ja ohtlik. Politsei keeldus vastamast küsimustele, kuidas nad Crimo tuvastasid. Mõrtsukas sõitis korrakaitsjate andmetel autoga Honda, millel oli Illinoisi numbrimärk DM 80653.