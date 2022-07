Järgmisest nädalast muutub Tallinna kesklinnas bussiliini nr 3 marsruut

«Bussiliini nr 3 marsruudi muutus on seotud laiema plaaniga muuta liikluskorraldust Kesklinnas ja Põhja-Tallinnas nii, et vähendada autode läbisõitu Kalamaja kitsastelt tänavatelt ning luua paremad liikumistingimused jalgratturitele,» selgitas abilinnapea Andrei Novikov. «Kuna uus liiklusskeem ei võimalda teha vasakpööret Suurtüki tänavalt Rannamäe teele, hakkab buss liikuma teiselt poolt vanalinna ehk mööda Kaarli puiesteed ja Toompuiesteed. Ühtlasi tekib otseühendus Balti jaama ja Vabaduse väljaku vahel, mida on soovinud paljud linlased juba pikka aega.»