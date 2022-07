«Loom on autos kinni!» Politsei on saanud lemmikute päästmiseks üle paarikümne väljakutse

Politsei on laekunud kõikjalt Eestist 27 teadet selle kohta, et möödujad on märganud suvisel ajal omapäi autosse jäetud koera ning avaldanud kartust, et looma tervis võib palava ilmaga seetõttu ohtu sattuda. Päästjad on reageerinud samasisulistele teadetele kahel korral.