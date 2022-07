AirBaltic jättis Eesti tüdrukud lennult maha ja kaheks päevaks omapäi

Seda, miks lennufirma just teineteisele võõrad tüdrukud ülebroneeritud lennult maha jättis ja vabatahtlikke loobujaid kasvõi ümberistujate seast ei otsinud, ei tea pingerohke seikluse läbi elanud neiud siiani.

«Kõigepealt lend hilines umbes kaks tundi. Kui ma hakkasin pardakaarti registreerima, siis öeldi, et on kohaprobleem ja mind jäeti kõrvaljärjekorda ootama,» kirjeldas oma kogemust Rootsis kontserdil käinud 20-aastane Demi Kruusmann, kes pidi laupäevaks Eestisse tagasi jõudma, et Hiiumaa väljaande toimetuses praktikandina tööd alustada. Sinna õigeks ajaks ta ei jõudnudki.