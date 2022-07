Endine haridusameti juht läheb Saue kooli direktoriks

Komisjoni otsus langes Pajula kasuks, kuna tal on nende sõnul pikaajaline töökogemus hariduse alal kooli- ja valdkonnajuhina, ta olevat kõrgelt motiveeritud ja soovib panustada lapsi arendava asutuse töösse. «Ta mõistab kogukonna kaasamise tähtsust ja ootusi koolile ning kogemustega juhina on ta kooliperet innustav võimaluste looja.»

Pajula on abielus. Tal on kolm täiskasvanud last: tütar ja kaks poega.

Pajula meenutas, et Nissi kooli juhi ametist lahkudes ütles ta, et kui kunagi tagasi tuleb, siis palju targema, kogenenuma ja võimekama koolijuhina. «Olen 25 aastat õppinud, kogemusi omandanud, ideid otsinud ja leidnud. Olen aastaid olnud innustaja ning motiveerinud juhte seadma ambitsioonikaid ja väljakutsuvaid eesmärke selleks, et me lapsed saaksid maailma parima hariduse ning õpiksid maailma parimates koolides. Täna on aeg ise käised üles käärida ja luua maailma parim XXI sajandi kool Sauele.»