Eesti saab Läti ajateenistuse taastamisest kasu alles aastate pärast

«Seda oleks pidanud ammu tegema,» märkis riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Leo Kunnas (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond). «Leedu tegi sama vea, aga nad parandasid selle kohe pärast seda, kui sõda Ukrainas algas 2014–15. Läti viivitas sellega, aga lõpuks on aru saadud, et nii väikese sõjaaja kaitseväega nagu Lätil on, ei ole võimalik riiki kaitsta.»