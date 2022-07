Andres Sutt: NATO liikmesuse perspektiiv on ka Ukrainal ja Gruusial

Sutt sõnas, et otsus ratifitseerida Soome ja Rootsi NATO ühinemisprotokoll liitlasriikide seas on selle riigikogu koosseisu üks olulisemaid välispoliitilisi otsuseid ja tükike ajaloost. Tema sõnul tugevdab Soome ja Rootsi liitumine NATOga mitte ainult meie julgeolekut, vaid terve allianssi oma.

«Üksmeeles peitub NATO tugevus. 30 liikmest ja enam kui miljardist inimesest koosnev allianss on üksmeelel, et meie kõige suurem julgeolekuoht on Venemaa. See on ka põhjus, miks liitlasvägede kohalolek ja kaitsehoiak siin piirkonnas suureneb. Venemaa jõupoliitika ei heiduta meid vabaduse ja demokraatia eest seismisel. Seda ka nüüd, kus Ukrainas, Euroopa südames, on Venemaa julma sõja 133. päev.»

Soome ja Rootsi on Suti sõnul juba iseseisvalt tugevad ning kaitsealaselt võimekad riigid. «NATO liikmetena on nad alliansis julgeoleku pakkujad, mitte tarbijad. Lisaks Soome ja Rootsi liitumisele on oluline rõhutada, et NATO liikmesuse perspektiiv on ka Ukrainal ja Gruusial.»