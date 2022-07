VIDEO ⟩ Kaja Kallas teistsugusest koalitsioonist: maksumaksjad, pange oma rahakotid valmis!

Peaminister Kaja Kallas, kas tunneli lõpus paistab juba valgus või on võimuläbirääkimised ikka veel ummikseisus?

Ma ütleksin küll, et eile me jõudsime lähemale üksteisele ja loodetavasti täna jõuame veel lähemale. Praegu on jälle aeg võetud maha selleks, et saaks omavahel arutada.

Ikka need samad eestikeelne haridus, perehüvitised, energia kõrged hinnad?

Ikka need samad suured vaalad, milles on veel vaja kokkuleppele jõuda ehk siis peretoetused, energiateemad, elektrituru reform, toimetulek ja eestikeelne haridus.

Mida on president teile isiklikult öelnud seoses uue koalitsiooni kokkupanemisega?

President mulle?

Ta ütles, et ta olevat erakondade juhtidega rääkinud sellest hiljuti. Ta oli väga optimistlik.

Me oleme presidendiga rääkinud küll ja president on uurinud, kuidas läheb. Mina olen andnud ülevaadet, kuidas läheb.

Aga kelle taga täpsemalt seisab? Kes kõige jäigem on?

Eks need vaated on erinevad, aga me oleme teinud kompromisse. On teinud sotsiaaldemokraadid kompromisse. Nüüd eile astus ka Isamaa sammukese nurgast välja. Nii et kõik on teinud. Ma loodan, et see on soov ja sellest lähtub see soov kokkuleppele jõuda.

Katteallikate peale olete mõelnud, sest asjad maksavad palju: eestikeelne haridus pikas perspektiivis, aga toetusmehhanismid püsikuluna ka väga palju?