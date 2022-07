Erakorralised valimised tooksid Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside koalitsiooni

Reformierakonna võitu on raske väärata. Kuigi Reformierakonna reiting on rekordkõrgustes, saavad nad järgmises riigikogus vähem kohti kui praegu. Punkthinnanguna näitab Jüristo mudel neile 31 kohta, praegu on 34. Põhjus on Eesti 200, kes ilmselt ületab valimiskünnise. Kui riigikogus on kuus erakonda (praegu viis), siis kõigile läheb supp ehk laialijagatavate riigikogu kohtade arv lahjemaks. Reformierakonna näitel: reiting kõrgem, kuid mandaate vähem.