Tere tulemast NATOsse, Soome ja Rootsi!

Enne erakorralist istungit ei olnud mingit kahtlust, et riigikogu ratifitseerib Soome ja Rootsi NATOga liitumise protokollid. Kõik erakonnad rääkisid kui ühest suust, et nende taha ei jää midagi. Küsimus oli vaid, kas tuleb kõrvalekaldeid.

Välisministri ülesannetes ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt (RE) oli enne esimest lugemist enam kui kindel, et ratifitseerimine kiidetakse heaks. «Saadikud on oma otsustes vabad. Siiski, see on nii oluline asi, ja kuna me oleme kaitseküsimustes alati ühel meelel, siis mina ootan siit ikka ühehäälset toetust,» sedastas minister, kes kandis ka protokollide sisu riigikogule ette