Slovjanskis jätkus inimeste evakueerimine vene sõjaväe edasitungi eest

Slovjanskit on viimastel päevadel ägedalt pommitatud.

«Kakskümmend aastat tööd ja nüüd kõik on kadunud. Pole enam sissetulekut ega rikkust,» ütles 66-aastane Jevgen Oleksandrovitš agentuurile, kui näitas oma teisipäevastes rünnakutes hävitatud autoosade kauplust.

«Ma müün kauba maha ja kõik ja me jääme koju. Meil on keldrid, me peidame end sinna,» ütles 72-aastane köögiviljakaupmees Galina Vasiljevna.