GRAAFIK ⟩ Kaja Kallas: Covid-isse haigestumine on tagasi

Tema sõnul on jätkuvalt pädevad terviseameti soovitused ehk tuleb jälgida oma tervist ning haigusnähtude ilmnemisel tuleb püsida kodus. «Ja kui ikkagi on toimunud haigestumine, siis tasub olla isolatsioonis viis päeva,» lisas Kallas.

Ühtlasi märkis peaminister, et kindlasti peaksid riskirühmad tegema tõhustusdoosi. «Kuigi meil on praegu suur suvi väljas, siis kui praegu teha tõhustusdoos, siis see annab kaitse sügiseks,» ütles Kallas.

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul osutus eelmisel nädalal analüüsitud 7297 testist 1346 positiivseks. Statistiliste näitajate järgi on haigestumine kasvutrendis. «Testide arv vanemaealiste vanusrühmas on suurenenud keskmiselt 23 protsendi võrra, haigestumine selles vanuserühmas suurenes 44 protsendi võrra,» selgitas Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on üle ühe (1,26). Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase keskmine.