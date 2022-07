Peole läinud tartlanna leidis kotist jälitusseadme

Kaks tundi jälitamist

Kuna telefoniteade näitas, et seade oli Kristeli kotis olnud täpselt õhtuse väljaskäigu ajal, kahtlustas ta alguses, et tegemist võib olla mõne sõbra AirTagiga, mille telefon ekslikult tuvastas. Kui aga selgus, et sõpruskonnas keegi taolist seadet ei oma, mõistis ta alles eelneval õhtul baaris leitud eseme tõelist funktsiooni.

«Ma sain šokist üle ja mõtlesin, et kõik on korras. Hiljem rääkisin lugu oma sõbrannadele, kes ütlesid, et see oli tõsine ja ohtlik olukord.» Nüüd juhtunule tagasi mõeldes arvab Kristel, et õige oleks olnud siiski kohe politseisse pöörduda – kas või lihtsalt juhtumi fikseerimiseks. Tänaseks on ta avalduse politseile esitanud.