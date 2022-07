Puidukrahh aitab metsanduses koalitsioonileppele

«Savisaare raiemahu pöörame tagasi, (loodava – Ü. H.) valitsuse otsus vähemalt laua taga oli, et teeme selle ära,» avaldas lootust riigikogu SDE fraktsiooni juht Lauri Läänemets. «Soovisime RMK (Riigimetsa Majandamise Keskuse) raiemahte poole võrra vähendada, aga see meil ei õnnestunud. Nii lühikeseks ajaks valitsust tehes me ei hakanud seda ka lõhki ajama.»