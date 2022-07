ERM võttis skandaalse Jaak Joala skulptuuri hoiule

Mida teeb ja võib teha ERM skandaalse kuulsuse saanud skulptuuriga? «Esialgu ei tee me temaga midagi,» ütles direktor Kertu Saks. «ERMi kogusse võtsime selle vastuolulisi hinnanguid tekitanud kunstiteose eelkõige loo pärast, mis on saatnud seda kuju: tellimine ja püstitamine, kastiga ümbritsemine ja lõpuks ka mahavõtmine. See lugu on kultuurilooliselt oluline.»