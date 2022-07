Helme: Kallase umbusaldamisel pole mõtet, kaks erakonda on mängust väljas

Mina arvan, et 50:60, nagu ütles [legendaarne Soome suusahüppaja] Matti Nykänen. Oleks tahetud koalitsioon kokku leppida, oleks suudetud juba tänaseks päevaks. See dünaamika on umbes niisugune, et Reformierakond ei taha kuidagi tunnistada, et ei tulnud välja ja Isamaa ei taha minna valitsusse ilma, et ta saaks oma asju. Toimub jälitamisvõitlus, keegi selles ühel hetkel ära väsib.