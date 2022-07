Pentus-Rosimannus: uuel valitsusel on võimalus otsustada 30 aastat tegemata reform

Kui nädala algul leppisid Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Isamaa Viljandis valitsusprogrammis sisuliselt kokku, siis täna jõudsid kolme erakonda rahandusministri kinnitusel lõplike kokkulepeteni ka viimastes suurtes sisulistes teemades.

«Uus, Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatide valitsus tuleb,» kinnitab Pentus-Rosimannus.

«Et Eesti saab karmis julgeolekuolukorras üheselt läänemeelse, liitlassuhete ja tugeva riigikaitse tähtsust mõistva valitsuse, on iseseisev väärtus. Kuidas on kõige õigem ja kiirem viis kaitsevõimekus välja arendada, see nõu peab tulema Kaitseväe juhatajalt ja sellest uus valitsus ka lähtub,» märgib minister.

«Kuigi mulje on jäänud, et moodustatav valitsus astub ametisse lühikeseks ajaks, on just sellel kooslusel selle lühikese aja jooksul võimalus otsustada 30 aastat tegemata reform - eestikeelsele haridusele üleminek. Pean seda tekkiva valitsuse kõige suurema ja pikaajalisema mõjuga otsuseks. Kokkulepe on, et võtame eestikeelsele haridusele ülemineku seaduse vastu selle aasta jooksul,» selgitab Pentus-Rosimannus kokkulepet.

Ettevalmistavad tegevused algavad ministri sõnul juba sel sügisel. «2024. algab üleminek nii lasteaedades kui koolides. 2030 on haridus Eestis eestikeelne.»

Mis puutub kõrgharidusse, siis on plaanis veel sel aastal valitsuse reservidest eraldada raha selleks, et katmata hädavajadused saaksid kõrghariduses kaetud. «Edaspidi peaks kõrgharidusse minev riiklik rahastus suurenema 15% aastas. Ühe aastaga selle otsuse tulemust ei näe, aga pikema aja peale mõeldes on kõrgharidusse raha panek üks olulisemaid asju üldse,» leiab minister.