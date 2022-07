President Karis: trafaretne väljend «poliitika on kompromisside kunst» peab endiselt paika

«Kauaoodatud selgus uue koalitsiooni ja valitsuse piirjoonte üle on nüüd lõpuks saabunud. Otsekui kaheteistkümnendal tunnil. Läbirääkimised kinnitasid, et trafaretne väljend «poliitika on kompromisside kunst» peab endiselt paika,» kirjutas ta ühismeedias.

Karis möönis, et poliitikutel seisavad ees töised päevad. «On igati põhiseaduse mõtte kohane, et sellises olukorras astub vana valitsus tagasi ja riigikogu koguneb erakorraliselt, et otsustada, kas anda heakskiit uue valitsuse moodustamise alustele.»