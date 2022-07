Seeder: koalitsioonileping on hea ja ambitsioonikas

«Oleme kokku leppinud võimaliku võimuliidu poliitika sisus. Põhilised teemad, mille üle me vaidlesime, nende osas on kokku lepitud. Nüüd on jäänud veel rahalised arvestused, personaalia ja mitmed muud küsimused – ka need tuleb enne, kui koalitsioonilepinguni jõuame, selgeks rääkida,» rääkis Seeder reede õhtul Postimehele.

Koalitsioonileppe allkirjastamine võib toimuda Seedri hinnangul järgmise nädala lõpu poole, enne tuleb leping kõigi kolme erakonna volikogude poolt heaks kiita.

«Mina arvan, et see on hea koalitsioonileping. Ühelt poolt on see tasakaalus: kõik osapooled on saanud sellesse panustada. Isamaa poolt vaadatuna kõik meie olulisemad põhiteemad, mille üle me pikalt vaidlesime, said sellesse koalitsioonilepingusse sisse,» märkis Isamaa esimees.

«Nüüd on oluline, et me ka tegelikult suudaksime selle koalitsioonilepingu ellu viia, sest see on väga ambitsioonikas leping, arvestades et uus valitsus saab kuni korraliste valimisteni tegutseda ainult kaheksa kuud,» lisas ta.

Seedri sõnul neelas Isamaa alla kõik süüdistused, justkui erakond pidurdab võimukõnelusi ega tahagi tegelikult Reformierakonna ja sotsidega võimuliitu moodustada. «Me talusime seda vapralt, keskendusime koalitsiooniläbirääkimistele ja püüdsime selgitada, et me midagi ei teeskle ega mängi lolli, vaid soovime koalitsioonilepingut, kus on asjad kokku lepitud nii, et osapooled saavad asjadest ühtemoodi aru.»

«Protsess oli vaevaline ja valuline, aga see lõpeb hea tulemusena nii Isamaa kui koalitsioonipartnerite Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide poolt vaadatuna,» arvas Seeder.

Isamaa esimees peab oluliseks, et uus valitsus viiks ellu kõik kõnelustel tõstatatud olulised küsimused, sealhulgas elektriturureform ja energiahüvitused ning eestikeelsele haridusele ülemineku seadusandlus, samuti perehüvitised, Eesti julgeolek ning kõrghariduse rahastamine.