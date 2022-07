Solman: Isamaa soovib alustada koalitsiooni õige jalaga

Isamaa kvaliteedimärk on Solmani sõnul selgus ja kokkulepete pidamine. «Meie põhimõte on olulised sammud eestluse jaoks ära astuda nüüd, kuna selleks on praegu ajalooline võimalus. See eeldas selgeid kokkuleppeid kindlates teemades: elektriturureform, riigikaitse, eestikeelne kool ja peretoetuste tõus,» ütles Solman.