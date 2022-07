Borrell rääkis Ukraina sõjast ja sellesse suhtumisest maailmas

«Ülemaailmne narratiivide võitlus on täies hoos ja me ei võida veel. Euroopa Liiduna peame jätkama Venemaa valede ja sõjalise propaganda ümberlükkamist ning selgitama, kes vastutab agressiooni ja seega ka selle tagajärgede eest,» ütles Borrell.

Diplomaadi sõnul on kõik nõus, et territoriaalset suveräänsust ja jõu mittekasutamist on vaja kaitsta, kuid konkreetsete teemade ja eelkõige Ukraina puhul lähevad arvamused lahku.

«Karm tõde on see, et riiklikud huvid kaaluvad sageli üles ühise pühendumise kõrgematele ideaalidele,» tõdes Borrell.

Samas tõi ta välja, et juhtivate tööstusriikide ühendus G7 ja lääneliitlased mõistavad ühtselt sõja hukka ja üritavad Venemaa kohtu ette tuua, kuid enamikul «globaalse lõuna riikidel on teistsugune seisukoht». Paljud on mures tagajärgede pärast oma riigile ja mitte selle pärast, kes vastutab.