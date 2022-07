Regionaalhaigla verekeskuse verevarud on ülikriitilised

«Kuna rohkete traumade tõttu on haiglate veretoodete tellimused märgatavalt suurenenud, siis on praegu iga terve doonori panus hetkel väga oluline,» ütles regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellep. «Lisaks traumapatsientidele on haiglates palju onkoloogilisi patsiente ja sünnitajaid, kes samuti vajavad elupäästvat vereülekannet»