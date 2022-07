Pirita linnaosakogu kutsus Kõlvarti Liinati altkäemaksuskandaali kohta aru andma

«Keskerakondlasest Pirita linnaosa vanema Tõnis Liinati kinnipidamine näitab, et kahjuks ei ole Tallinnas korruptsioonivastase võitlusega mingeid edusamme toimunud,» sõnas Nõlvak. «Pirita elanike esindajatena soovime saada toimunust põhjalikku ülevaadet ja teada, millised on linnapoolsed edasised sammud. Sealhulgas, millist vastutust näeb endal linnapea, kelle ettepanekul Liinat ametisse nimetati. Seejärel saame otsustada, millised on linnaosakogu järgmised sammud,» lisas ta.