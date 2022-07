Kõlvart: gaasivarustuse hädaolukorra peaks välja kuulutama riik

Juuni lõpus pöördus MKM omavalitsuste poole, et selgitada võimalusi soojatootmises gaasi asendamiseks alternatiivsete kütustega. Märgiti, et muu hulgas on võimalik kuulutada välja KOV-i tasemel hädaolukord, mis võimaldaks teha erandi keskkonnanormides, mis omakorda annaks võimaluse gaasi asendada õhku saastavama põlevkiviõliga.

Tema sõnul on maagaasiga varustamise tagamine riiklik ülesanne, mistõttu gaasivarustuse olulise tarnehäirest tekkinud hädaolukorrast teatamise ja selle lahendamise juhtimine on riigi kohustus. Kuna tegemist on riikliku hädaolukorraga, on seadusandja ja valitsus näinud ette ka abinõud ning meetmed riiklikul tasandil hädaolukorra lahendamiseks, mille korraldamise peab tagama MKM, lisas ta.