Vaata, kuidas jaotuvad ministrikohad uues valitsuses

Reformierakonnale jääb valitsuses kanda peaministri, maaeluministri, kaitseministri, sotsiaalkaitseministri ja rahandusministri koht. See tähendab, et saaksid jätkata kõik samad ministrid, kes juba nendes ametites on. Justiitsminister Maris Lauri, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ja haridus- ja teadusminister Liina Kersna jäävad tööst ilma.

Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale jääb keskkonnaministri, siseministri, kultuuriministri, majandus- ja kommunikatsiooniministri ning tervise- ja tööministri portfell.

Isamaa võtab valitsuses enda kanda välisministri, haridus- ja teadusministri, justiitsministri, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri ja riigihaldusministri portfellid.

«Leppisime eile partneritega kokku positsioonide jaotuse uues valitsuskoalitsioonis, mis aitab Eestil tänasest keerulisest julgeolekuolukorrast välja tulla ja koalitsioonilepingus kokkulepitu ellu viia. Minu jaoks on tähtis, et kõik kolm koalitsioonipartnerit oleksid saadud positsioonidega rahul ja selle me laias laastus saavutasime,» ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Samuti nimetab Reformierakond riigikogu kultuurikomisjoni, majanduskomisjoni, väliskomisjoni, julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ja eestikeelse hariduse probleemkomisjoni esimehe kandidaadid.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul näitab portfellide jaotus loodavas koalitsioonis head tasakaalu. «Loodav koalitsioon on seadnud ambitsioonikad eesmärgid ning portfellide jaotus aitab need eesmärgid ka ellu viia.»

Ühtlasi leppisid osapooled kokku, et Isamaale läheb riigikogu esimese aseesimehe koht ning riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni, rahanduskomisjoni, keskkonnakomisjoni ja maaelukomisjoni esimeeste kohad.