Hiiumaa haigla vajab riigilt ligi 4 miljonit eurot lisaraha

«Hiiumaa haigla on maakonna ainus üldhaigla ning pidades silmas piirkonna saarelisust, kus aasta jooksul võib olla 5–10 ööpäeva, kui mandrile liikumine ilmastikuolude tõttu on võimatu, äärmiselt vajalik siin elavatele ja viibivatele Eesti elanikele,» lisas abivallavanem.

Hiiumaa valla eelarves on tervisekeskuse ajakohastamiseks ette nähtud 253 000 eurot. Haigla investeeringu projekt on käivitatud haigla peahoone rekonstrueerimiseks ja kaasaegse erakorralise meditsiiniosakonna ehitamiseks, milles on isolatsioonipalat.