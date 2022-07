Aab hindab koalitsioonilepingu mõju ligi miljardile, rahandusminister 270 miljonile

Aabi sõnul on leppes mõned numbrid hinnatud tegelikkust tagasihoidlikumaks. «Näiteks eestikeelse hariduse üleminek: räägiti 10 miljonist, ma arvan, et sellest ei piisa selliste tähtaegade juures. Ma ei oska öelda, kuidas konkreetne eelnõu välja näeb. Kas siin tahetakse osa kulusid lükata kohaliku omavalitsuse kaela? Seda ei saa teha, sest siis tuleb see kõik kompenseerida. Palju küsimusi on, aga numbrid ei klapi kuidagi. Öelda, et 270 miljonit tuleb leida, on vale,» rääkis Aab Postimehele.