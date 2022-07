ÜRO saavutas kokkuleppe Süüria piiriülese abi pikendamise kohta

«Erdoğan rõhutas, et peab Süüria piiriülese mehhanismi pikendamist oluliseks,» teatas tema kantselei riigipeade telefonivestluse järel, samal ajal kui ÜRO Julgeolekunõukogus käisid viimase hetke läbirääkimised Venemaa veto tühistamise üle.

Bab al-Hawa piiriületusmehhanism on toiminud alates 2014. aastast. See on ainus piiriületuskoht, mis võimaldab toimetada abi mässuliste kontrollitud Süüria loodeossa, läbimata Süüria valitsuse kontrollitud alasid.