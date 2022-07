Isamaa toetus on tõusnud viimase kolme aasta kõrgeimale tasemele

Isamaa toetus liigub jätkuvalt tõusvas trendis. Alates aprilli teisest poolest on Isamaa toetus kasvanud 3,8 protsendipunkti võrra ning praegusest kõrgem oli see viimati 2019. aasta juulis ehk kolm aastat tagasi.

Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder märkis, et kuigi koalitsiooni kokku saamise mõjudest erakondade toetustele on veel natuke vara rääkida, näitavad Norstati viimased reitingud päris kindlasti selleni viinud protsessi mõju.

«Juba mitmendat nädalat on Reformierakonna toetuse kasv peatunud ning hetkel on näha ka märke sellest, et oravate reiting on mõnevõrra kahanemas. Nende nelja nädala keskmine ei ole viimased kolm nädalat kasvanud, vaid on pigem langenud, ning viimased kaks iganädalast reitingut on pigem madalamad, kui kolme ja nelja nädala tagused tulemused,» tõi Mölder esile.