Tervisekassa suvine kampaania kutsub inimesi vaktsineerima

«Täna alanud kampaaniaga soovime juhtida tähelepanu faktile, et COVID-19 ei ole meie seast kuhugi kadunud. Suvel võib jääda mulje, et pandeemia on justkui lõppenud, viirus alistatud ning muretsemiseks pole enam põhjust. Paraku see nii ei ole, sest on palju inimesi, keda viirus jätkuvalt ohustab. Oluline on, et riskirühmad ja need, kes ei ole ennast veel vaktsineerinud, seda teeksid, et kaitsta ennast raske haigestumise ning haiglasse sattumise eest,» rääkis tervisekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann.