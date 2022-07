ANNETUSTE ÜLEVAADE ⟩ Sportlane ja ettevõtja Marti Soosaar tegi rohelistele gigantse annetuse

Marti Soosaar, kes on spordi- ja terviseteenuseid koondava rakenduse Stebby asutaja ning tippharrastussportlane, astus Eestimaa Rohelistesse 2020. aastal. Tema 18 024 euro suurune annetus on alates 2019. aasta esimesest kvartalist suurim ühekordne annetus, toona andis 15 000 eurot rohelistele Alar Tamming. Roheliste läbi aegade suurim annetus on Aivar Berzinilt, kes andis erakonnale kokku 35 900 eurot.